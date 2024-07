Tragedia Scampia il racconto dell’infermiera pediatrica Federica | Mai mi sono sentita così persa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Codice rosso, codice rosso, è caduto un ballatoio della vela celeste stanno un sacco di bambini, urlano i due uomini che portavano due bimbe”. Inizia, ildi, che a “Nessuno tocchi Ippocrate”, associazione fondata dal medico Manuel Ruggiero per denunciare il triste fenomeno delle violenze ai danni del personale sanitario.è l’infermiera che nella tarda serata di lunedì scorso era in servizio nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove si trovano ricoverate le sette bambine coinvolte nel cedimento che diche conta già tre morti, due donne e un uomo. “Mai in cinque anni di pronto soccorso – ammette – mipiù, più inerme, più vuota, era tuttosurreale”. Il suo, toccante e sentito, fornisce l’esatta misura di quella, che ha scosso l’Italia intera.