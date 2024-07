Surfista attaccato da uno squalo che gli stacca una gamba | tutti i tentativi per riattaccarla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Kai McKenzie, undi 23 anni, è statoda unobianco lungo tre metri mentre si trovava al largo della spiaggia di North Shore, vicino a Port Macquarie, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Il ragazzo durante l’aggressione ha perso una, ma è riuscito comunque a tornare a riva, dove è stato soccorso dai bagnanti e da alcuni agenti di polizia che hanno fermato l’emorragia utilizzando il guinzaglio di un cane come laccio emostatico.Leggi anche: Unola attacca mentre nuota con la figlia: salvata dal marito eroe Idei medici di riattaccare laPoco dopo, spinta dalle onde, è arrivata a riva anche ladel 23enne, che è stata subito messa in ghiaccio per provare a conservarla.