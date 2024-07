Pubblicato il calendario di A1 femminile di volley | Bisonte parte con Vallefoglia Savino Del Bene con Cuneo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) FIRENZE – IlFirenze eDelScandicci, c’è il primo atto ufficiale. È uscito oggi, infatti, ildel prossimo campionato di A1. Fra i consueti commenti (“Tanto prima o poi si devono affrontare tutte”) e la speranza di unanza morbida ecco come è andata alle formazioni fiorentine. IlFirenze Le fiorentine esordiranno ospitando, mentre a Santo Stefano, per la terza stagione consecutiva, si giocherà il derby con laDelScandicci. La regular season ancora una volta è composta da quattordici squadre, con l’ingresso delle neopromosse Perugia e Talmassons al posto delle retrocesse Trentino e, quest’ultima rientrata poi in organico acquisendo il titolo sportivo di Casalmaggiore.