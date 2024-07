Scontro frontale tra due auto Grave 81enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato ieri mattina nel centro di Vaglia, proprio davanti a uno dei bar più frequentati del paese. Un’fuori controllo, probabilmente a causa di un malore del conducente, si è scontrata con un’altra vettura, a bordo della quale viaggiavano un uomo di 76 anni, con la figlia 40enne, in gravidanza, e due nipoti, seduti nei sedili posteriori. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale di Vaglia, intervenuta insieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118, l’avrebbe perso il controllo, invadendo l’altra corsia e scontrandosi frontalmente con l’altrache viaggiava in direzione opposta. Nell’urto l’, che probabilmente già prima dellostava accusando i sintomi del malore, ha avuto la peggio, ed è stato portato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi.