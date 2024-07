Roma 3 5 e 6 agosto Filosofie sotto le stelle allo Stadio Palatino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 lug. (askanews) – Nella settimana in cuidiventerà la Capitale mondiale della Filosofia ospitando per la prima volta il World Congress of Philosophy, si accenderanno le luci sullo, nel Parco Archeologico del Colosseo, per tre serate a ingresso gratuito – il 3, il 5 e il 6– con “le”, evento speciale promosso daCapitale. La manifestazione, parte integrante dell’Estatena 2024, è realizzata in concomitanza con il XXV World Congress of Philosophy – Rome 2024, organizzato dalla International Federation of Philosophical Societies (FISP), dalla Società Filosofica Italiana (SFI) e da Sapienza Università die ospitato dal 1° all’8nella città universitaria della Sapienza Università di