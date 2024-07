Incendio al Prenestino evacuati bambini da centro estivo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CRONACA DI ROMA – Intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, un vastoè divampato in via di Villa Santo Stefano, all’incrocio con via Teano, nel quartiere. La polizia locale di Roma Capitale del V Gruppoè intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza la zona. Per precauzione, idi unvicino sono statia causa del fumo intenso e della vicinanza delle fiamme. Gli agenti hanno fornito assistenza ai, ospitandoli insieme a un’insegnante nella sede della polizia locale in via di Torre Annunziata, in attesa dell’arrivo dei genitori.