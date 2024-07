Il vertice del centrodestra in Liguria per affrontare il caso Toti E il presidente ora medita le dimissioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mentre ildellaGiovanniancora non sa quando riuscirà a incontrare il vicepremier Matteo Salvini, illigure ha convocato per i prossimi giorni un incontro di maggioranza proprio sulla situazione che riguarda la giunta regionale. Chiesto dal responsabile ligure di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, in realtà ildovrebbe servire a "stabilire una linea politica comune", a partire dalle più impellenti questioni amministrative. E infatti a quel tavolo si siederà anche ilfacente funzioni, Alessandro Piana. Solo che in più di qualcuno, all'interno dello stesso, la convocazione dell'incontro è sembrata qualcosa d'altro: parteciperanno tutti i coordinatori dei partiti della coalizione. E quindi è evidente che in parte si affronterà anche la prospettiva di potenziali elezioni anticipate.