I giovani e la cultura d’impresa Creare startup | ecco il bando

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E’ attivo sul portale di Officinailper la selezione di idee imprenditoriali per partecipare ad un percorso di accompagnamento per lo sviluppo dell’idea di business che prenderà il via lunedì 28 ottobre. Il percorso ha l’obiettivo di formare al massimo 30, compresi tra i 18 e i 35 anni verso la fase di start up, attraverso un percorso di consapevolezza imprenditoriale con tutor esperti. Il progetto ha una durata di 3 mesi ed è articolato in 3 fasi: fase di coaching di gruppo e individuale, fase di selezione delle ideee fase di redazione di tre business plans. Le lezioni si svolgeranno al Pin e la fase di coaching prevede quattro ore giornaliere per un totale di 9 giorni, più due ore per la fase di coaching individuale.