Cessione Messina Sciotto vattene | dura protesta dei tifosi Cosa sta succedendo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ““. E’ questo il leitmotiv che ha caratterizzato la vibrantedi ieri ada parte deipeloritani per manifestare la loro insoddisfazione nei confronti della gestione attuale del club. I sostenitori giallorossi hanno chiamato a raccolta tutti ie l’intera città “per dare voce a chi illo ama davvero” e per chiedere al presidente Pietroladel club, nella speranza di un futuro migliore per la squadra. Laha visto la partecipazione di centinaia di appassionati. Con cori, striscioni e bandiere, gli ultrà hanno voluto far sentire la loro voce, ribadendo la necessità di un cambiamento radicale nella gestione della società.