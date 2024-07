Parigi 2024 Jill Biden guida delegazione Usa alla cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà la first ladyre ladegli Stati Uniti per l’attesadelle Olimpiadi di. Lo ha annunciato la Casa Bianca con una nota ufficiale, dopo che nei giorni precedenti erano circolate delle voci secondo le quali la moglie del presidente avrebbe potuto rinunciare visto il recente ritiro della candidatura di Joe. Nell’evento del 26 luglio, dunque,avrà al suo fianco altre sette importanti figure statunitensi: l’ambasciatrice statunitense in Francia, Denise Campbell Bauer, i senatori Chris Coons e Alex Padilla e il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, per una sorta di passaggio di testimone in vista del 2028. Nelladi chiusura ci sarà Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris.UsaSportFace.