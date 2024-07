Parigi 2024 | 30mila agenti al giorno 45mila per cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono circa 30.000di polizia alper le Olimpiadi, che si apriranno venerdì 26 luglio e dureranno fino all'11 agosto. Per ladi apertura, organizzata sulla Senna, verranno dispiegati invece 45.000venerdì sera. Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha detto che "il più grande evento globale che un Paese possa organizzare" è "finalmente" arrivato dopo quattro anni di preparazione. "Il vostro compito non sarà facile", ha scritto Darmanin nella lettera, "conto su ognuno di voi per presentare il volto più bello della Francia, premuroso, amichevole e professionale. Gli occhi del mondo saranno puntati su di voi".