Ciclismo in cantiere la Firenze-Viareggio di Ferragosto

(Di martedì 23 luglio 2024),23 luglio 2024 - Con una serata presso “Il Conventino” di via Giano della Bella aè stato fatto il punto sullala classica nazionale per èlite e under 23 la cui 77^ edizione si svolgerà come avviene dal 1946 il 15 agosto. L’A.S. Aurora di Piazza Torquato Tasso, storica società fiorentina organizzatrice, è attivamente impegnata con il direttore organizzativo Daniele Grazi per presentare un’altra edizione di lusso grazie alla collaborazione della Regione Toscana, dei Comuni di, e degli sponsor ad iniziare dal grande sostegno del Corpo Vigili Giurati.