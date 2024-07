Super Duran Duran al Summer Entusiasmo per il primo show Oltre 9mila si scatenano in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildei due “cicloni“ firmatisi è abbattuto gioiosamente ieri sera, in unaNapoleone ai limiti della capienza, davanti aspettatori. Successo annunciato, certo, ma mai scontato, perché alla fine sul palco puoi essere anche il numero uno, ma poi c’è da cantare, da suonare, fare spettacolo ed essere soprattutto convincente. E non è facile. Ma tutto questo, neldei dueprevisti per la band britannica in questoFestival 2024 (si replicherà domani, sempre inNapoleone, alle 21.30), è accaduto.