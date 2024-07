Pnrr la relazione del governo | a fine giugno spesi 514 miliardi Meno di metà dei soldi ricevuti finora dalla Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) La capacità dell’Italia di investire le risorse delresta insufficiente. A confermarlo, dopo il dato provvisorio emerso a inizio luglio durante un convegno dell’Anci, è la nuovasemestrale sullo stato di avanzamento del piano approvata martedìcabina di regia. Il ministro degli affari europei, coesione eRaffaele Fitto in conferenza stampa ha rivendicato un quadro “molto positivo” sottolineando che “è il caso di vedere il bicchiere mezzo pieno”. Ma i numeri non mentono: a fronte dei 194,4 previsti dal Piano per l’Italia, di 113,5già, ane sono statisolo 51,4. Di cui la maggior parte, peraltro, attraverso crediti di imposta automatici. Lo scorso dicembre la spesa si attestava sui 45,6che scendevano però a 42,9 tenendo conto della rimodulazione concordata con la Ue.