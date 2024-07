Lady Gaga alle Olimpiadi di Parigi | il rumor dopo la paparazzata di oggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 22 luglio 2024)è stata avvistata in Francia, più precisamente a, e le foto hanno fatto il giro del web. L’arrivo nella Capitale francese potrebbe nascondere, secondo i media, un viaggio di lavoro. Stando a quanto si legge online, infatti,sarebbe in trattativa per esibirsi live durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici che si terranno fra luglio e agosto ae dintorni. Una serata conclusiva che si stima verrà vista da due miliardi di persone.WAS SEEN IN PARIS she wased to perform at the 2024 Olympic Games in Paris! pic.twitter.com/YDahJ4h9Eo — pop culture gal (@allurequinn) July 22, 2024 According to French Media,is in talks to perform at the closing ceremony of the 2024 Olympic Games in Paris. 2-4 Billion people are expected to watch. pic.twitter.