Koulibaly difende Calzona | Ero convinto che ce l’avrebbe fatta ma gli serviva più tempo

(Di lunedì 22 luglio 2024)si è soffermato sulla scorsa stagione del Napoli e sui vari allenatori che hanno guidato il club, tra cui Francesco. Kalidou, ex difensore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive al Corriere dello Sport, riportando i suoi pensieri alla stagione della Serie A e a quella del Napoli guidata da Francescoha espresso un forte legame emotivo con il club partenopeo, descrivendo il Napoli ancora come parte integrante della sua vita. Parlando di, l’ex giocatore ha riconosciuto il difficile compito che il tecnico ha avuto nella passata stagione, segnata da troppi cambi di allenatori in pochissimo. “Siamo reduci da una brutta stagione: abbiamo perso Luciano Spalletti e purtroppo per Garcia, Mazzarri e Ciccioè stato difficile”, ha dichiarato, riflettendo sugli avvicendamenti nella panchina partenopea.