Il mare in un bicchiere

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilin unDi Vincenzo Calafiore 23 Luglio 2024 Udine “ . Ha visto le montagne toccare e confondersi con il cielo, in lontananza e pensò che era lì che viveva Dio, sospeso, tra il cielo e gli uomini. Questo è la sua maniera di vivere, – sospeso tra cielo e terra -, da allora ! “ Vincenzo Calafiore Ci sono due modi di guardare queste pagine, queste registrazioni per certi versi poetiche su un diario, una storia personale, forse autobiografiche, di un uomo privo di concretezza che vive da sempre ai bordi della vita o al bordo del. Il primo è di prendere e far proprio il vostro punto di vista e guardare come se si guardasse il limite, ad un oltre. Una prospettiva in cui il mondo appare lontano e schiacciato per sua mano.