Il debito pubblico sale anche in Europa e si avvicina al 90% del Pil

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cresce ancora ildei Paesi che hanno adottato l’euro. Gli ultimi dati mostrano infatti che l’indebitamento nella regione avrebbe raggiunto l’88,7% del Pil, in aumento di circa mezzo punto percentuale rispetto al 2023. Risultati similiin Unione europea, includendo quindi gli Stati che non hanno ancora adottato la moneta unica. Nella classifica dei Paesi più indebitati, l’Italia rimane tra i peggiori.se l’ultimo posto rimane nelle mani della Grecia, lo Stato italiano è quello con la peggiore situazioneria tra le maggiori economie industriali della zona euro e in generale dell’intero continente.