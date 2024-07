Calcio Serie D Vigor Senigallia al raduno tra tifo fumogeni e tanta curiosità

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovi giocatori dall’estero in prova, la squadra si sta allenando al Bianchelli davanti a oltre 100si, 22 Luglio 2024 – Iniziata al Bianchelli la preparazione dellain vista del campionato che parte domenica 8 settembre 2024. Tanti volti nuovi agli ordini di mister Clementi e del suo riconfermato staff tecnico per un nuovo ciclo iniziato lunedì 22 luglio, alla presenza dei numerosisi, circa 150 con striscioni cori egià dall’entrata in campo dei giocatori alle 17. Tanti applausi per la dirigenza, col presidente Federiconi e il Ceo Lewis. A proposito di staff, si aggiunge a quello della prima squadra Andrea Lazzari, che annuncia l’addio definitivo algiocato ed entra a far parte del gruppo di Clementi.