Posti pubblici ai parenti dei veterani il Bangladesh rischia la rivoluzione

(Di domenica 21 luglio 2024) Il governo delguidato dal primo ministro Sheikh Hasina ha imposto il coprifuoco nel Paese dopo che, negli ultimi due giorni, ha soffocato nel sangue la rivolta degli studenti causando oltre cento morti. All'origine dei disordini le proteste contro il sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico che ha visto una vera sollevazione popolare e l'assalto alle carceri, dalle quali sono stati liberati centinaia di detenuti. Per questo motivo è stato schierato l'Esercito con lo scopo di reprimere le manifestazioni, con personale militare e polizia che pattugliano le strade in gran parte deserte della capitale Dacca. Da quanto si apprende decine di persone sono state uccise anche la scorsa settimana e si ritiene che diverse migliaia siano rimaste ferite, come ha riferito l'agenzia di stampa Reuters citando dati provenienti dagli ospedali di tutto il paese.