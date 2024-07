Pietro Brignoli è tornato a casa | scomparso sabato mattina a Villa di Serio aveva pedalato fino a Cassano d’Adda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) È stato ritrovato nella tarda serata di20 luglio, l’anziano di 87 anni di cui si erano perse le tracce dalla. Uscito dalla suadidiattorno alle 10, diretto a Scanzorosciate, nonpiù fatto ritorno e la famiglia, preoccupata, nel tardo pomeriggio si è rivolta ai carabinieri denunciandone la scomparsa. Attorno alle 23, però, la svolta: dopo averper oltre 35 chilometri, è arrivatoa una cascina in una stradina sterrata nel comune di, facendo scattare l’allarme perimetrale installato dai proprietari. Sono stati proprio loro, guardando le telecamere di sorveglianza, a comprendere come a invadere la loro proprietà non fosse un malintenzionato, bensì quell’anzianodel qualeno letto sui giornali.