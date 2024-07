Parco Agricolo Paolo Festa guida il comitato tecnico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Nominato il nuovo presidente deldelSud Milano, sarà, presidente del consiglio comunale di Pieve Eletto che è stato eletto all’unanimità. Quella che presiedeè una commissione che si occupa di esaminare e di offrire un supportoa tutti gli interventi riguardanti l’esercizio dell’attività agricola dei 60 comuni che sono all’interno delsud Milano. "La mia nomina è stata proposta dal presidente delSud Milano Daniele Del Ben, vista la decadenza per fine mandato del Sindaco di CarpianoBranca - spiega-. Ringrazio tutti, chi mi ha proposto e chi mi ha nominato, per questo nuovo incarico, ma voglio ringraziare soprattutto la persona che vado a sostituire,Branca per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto finora.