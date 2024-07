Nicolas Vaporidis si é sposato | tanti volti noti alla cerimonia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 luglio 2024)e Ali Rinaldo si sono sposati. Ecco cosa è emerso, le foto e gli invitatie Ali Rinaldo si sono sposati. L’attore ed ex naufrago finalmente ha incoronato il suo sogno insiemesua dolce metà.durante la sua permanenza in Honduras a L’isola dei famosi ha sempre parlato del suo legame forte con la bella e giovane Ali. Il noto attore in tutti questi anni ha riservato con cura la sua storia d’amore fino al giorno del loro matrimonio. Leggi anche Alfonso Signorini, il grande debutto da regista: “La Bohème” conquista con successo l’Arena di VeronaIeri sera si sono celebrate le loro nozze, che ha visto anche tra gli invitati Edoardo Tavassi e la sua compagna Micol Incoravaia.ed Edoardo sono rimasti in contatto dopo essersi conosciuti durante la scorsa edizione de l’isola dei famosi.