Napoli-Mantova il sergente Conte e le parole di Scarlato

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildi Antonio: di seguito alcune righe tratte dall’edizione di Repubblica sul tecnico dei partenopei durante l’amichevole di ieri. “Se contro l’Anaune l’allenatore era rimasto seduto e silenzioso in panchina, ieri invece, durantesi è subito alzato dalla panchina e ha bombardato di indicazioni tattiche i suoi giocatori. Ha continuato imperterrito a dare indicazioni, senza sedersi mai”., parlaGennaro, ex giocatore dele primo capitano dell’era De Laurentis, ha parlato dell’amichevole di ieri su Tele A. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘A Tutto’. “Un primo tempo ottimo, la squadra abbastanza in palla, ha fatto subito gol trovando tre uno dietro l’altro. Quindi ci sono state delle ottime indicazioni secondo me”.