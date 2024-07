Lukaku pronto a tutto per il Napoli ingaggio ridotto e non solo | il gesto è incredibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Romelua un sacrificio importante pur di vestire la maglia del, tornando così agli ordini del tecnico Antonio Conte.e non. Ilha individuato in Romeluil sostituto di Victor Osimhen. In attesa che venga trovata la quadra definitiva sulle cifre dell’affare tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Paris Saint Germain, club ora in pole per l’acquisizione del bomber nigeriano, tutte le attenzioni per quanto concerne il conseguente movimento in entrata sono sull’attaccante belga. Reduce dalla stagione in prestito con la maglia della Roma, Big Rom vuole rilanciarsi con il tecnico salentino all’ombra del Vesuvio, visto che all’Inter – sotto la sua guida – ha vissuto quella che probabilmente è la miglior annata in carriera.