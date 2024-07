European defence fund prospettive e opportunità per l’Italia secondo Cossiga Aiad

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) In un contesto geopolitico in continua evoluzione, l’industria della difesa rappresenta un elemento cruciale per garantire la sicurezza e la prosperità del. Tuttavia, per raggiungere questi obiettivi, è indispensabile la realizzazione di due condizioni imprescindibili. La prima riguarda la valorizzazione del ruolo chiave delle piccole e medie imprese italiane e l’importanza di porle in condizioni di essere competitive sul mercato, difendendone il capitale tecnologico. Come emerso chiaramente a marzo dagli Stati Generali delle pmi per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, dobbiamo infatti evitare che un vantaggio come l’alto potenziale di crescita di alcune aziende si trasformi in uno svantaggio, ovvero il depauperamento o addirittura la perdita delle loro capacità tecnologiche made in Italy all’avanguardia a causa della vendita di quote societarie a investitori stranieri.