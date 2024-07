Parigi 2024 Paolini | Alla medaglia non voglio pensare troppo Avverto un grande entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Una finale a Wimbledon cambia la vita? “Solo a livello di selfie, per il resto direi di no. La risonanza che ha Wimbledon non ce l’ha nessun altro torneo del circuito, nemmeno il Roland Garros. Mi riconoscono di più, forse”. Parola di Jasmineche in un’intervista al Corriere della Sera si sofferma sul suo momento dopo la doppia finale slam e il best ranking al numero 5. “Sognare, a volte, fa paura: sono stata vicina a vincere Wimbledon, ma non a sufficienza”, dice, che spiega che il momento più bello sull’erba londinese è stato “il match point contro la Vekic, in semifinale, partita complicatissima. Ho alzato gli occhi verso il mio team in tribuna, come faccio sempre, e lì accanto, cosa che accade di rado, ho visto seduta la mia famiglia. Ho pensato quanto fosse bello avere lì mamma, papà e mio fratello.