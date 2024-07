Paolo Bonolis | È un gran co*****e chi si oppone alla diversità – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) “3, 2, 1, Via: Mi chiamoe ho 63 anni. Sono nato a Roma il 14 giugno del 1961, sono padre di cinque figli, due nipotini, un terzo che sta per arrivare. Lavoro in televisione da 45 anni”. Inizia così la divertente sfida lanciata dai ragazzi di Giffoni a: presentarsi in 60 secondi, sfruttando la sua proverbiale parlantina veloce, che gli è valsa anche un Guinness World Record. Il conduttore televisivo ha portato un vero e proprio show sul palco del Giffoni Film Festival: “Mi piace leggere, mi piace il cinema, ma soprattutto mi piace lache c’è nel mondo. Quindi chi siper me è unperché la cosa più bella che c’è è che siamo tutti diversi uno dall’altro e ognuno è in grado di dare qualcosa a qualcun altro”.