Dai ristoranti alle farmacie | 81 nuove attività storiche nominate in Bergamasca

(Di sabato 20 luglio 2024) Si va dalla Farmacia Brighenti di Zogno, fondata nel lontano nel 1835, alla più giovane (si fa per dire) Farmacia Varinelli di Casazza, attiva “appena” dal 1882, passando per alcuni punti di riferimento per la ristorazione locale come il Circolino di Città Alta, Lio Pellegrini, Ol Giopì e la Margì, Le Stagioni e la Trattoria Falconi. Sono solo alcuni dei nomi parte dell’esercito delle 81sparse per la provincia di Bergamo che hanno ottenuto il riconoscimento di “Storica e di Tradizione”, conferito da Regione Lombardia a negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni sul territorio da almeno 40 anni. L’ultimo decreto del Pirellone ha assegnato il prestigioso premio a 607 imprese del commercio e dell’artigianato, portando così a 3.909 il numero di insegne riconosciute dal 2004.