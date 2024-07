Bilancio Carnevali | Investimenti per vasca di laminazione nidi e nuovi agenti Ma preoccupano spending review e Patto di Stabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024) Bergamo. Una situazione complessiva in perfetto equilibrio e assolutamente positiva che non desta alcuna preoccupazione: questo, in sintesi, il quadro che si evince dall’assestamento diapprovato nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, dalla Giunta e prossimo ad essere portato in aula, in Consiglio Comunale. Un provvedimento che garantisce il mantenimento degli equilibri die, contemporaneamente, consente sia un rilevante adeguamento degli stanziamenti di spesa corrente sia, grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2023, di attivareinterventi in conto capitale. Benché la crisi del periodo Covid, degli anni 2020-2021, sia ormai definitivamente alle nostre spalle, si rilevano tuttavia anche nell’anno in corso, alcuni elementi di incertezza dovuti ai tagli del Governo.