Assoluti esperienza bellissima

(Di sabato 20 luglio 2024) Una foto insieme, per suggellare un ricordo unico, proprio dove hanno prestato servizio in onore di uno degli sport più nobili e più attesi alle prossime Olimpiadi. Il Panathlon Club della Spezia ha festeggiato con una rimpatriata l’impegno aglidi atletica leggera, dandosi appuntamento al campo Montagna. Sono stati 16 i volontari coinvolti, che si sono impegnati nel controllo dei biglietti, dell’ingresso di atleti, tecnici, familiari, media e autorità, hanno collaborato con i medici per l’antidoping, animato un gazebo. "Ringrazio il Comune – ha dichiarato la presidente Daniela Riccaboni – ma soprattutto l’assessore Marco Frascatore per averci supportato per entrare a fare parte di questa manifestazione.".