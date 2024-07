Arrestato sull’Amiata per i furti in serie in negozi case e alberghi di Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024) ABBADIA SAN SALVATORE – Si era ‘rifugiato’ sulle montagne dell’Amiata ma la giustizia ha ugualmente fatto il suo corso. I carabinieri di Abbadia San Salvatore, al termine delle indagini svolte dai militari fiorentini della stazione di Santa Maria Novella hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere ai danni di un 26enne accusato di furto, porto abusivo di armi e rapina impropria. Il giovane era già agli arresti domiciliari per rispondere di un furto in casa ed è stato condotto nel carcere di Siena. I fatti: l’uomo è stato ritenuto l’autore di molteplici episodi di furto, a, fra la metà di marzo e l’inizio di agosto 2023 ai danni di esercizi commerciali,, abitazioni e cantine.