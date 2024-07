Viggo Mortensen difende Green Book chiama in causa la critica cinematografica moderna

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , La star diafferma che “critiche in malafede” e “pettegolezzi” hanno contribuito al contraccolpo ricevuto dal film. Non ci è voluto molto tempo perchévenisse considerato uno dei film meno meritevoli di aver vinto il premio come miglior film. Molti lo vedono come una scelta sicura per l’Academy, un modo per darsi una pacca sulla spalla invece di premiare qualcosa di più audace come Roma, il favorito di molti. Questo contraccolpo ha lasciato il segno su, che continua are il film e are i detrattori.