Il grande tennis femminile torna di nuovo a Viserba

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il. Da lunedì a domenica prossima la riviera è diprotagonista con la tappa dell’Itf Worldtour. Dopo dieci anni la Rimini cup rientra nel calendario dei tornei validi per i punti della classifica Wta. Era il 2014 quando si disputava l’ultima finale del torneo viserbese e a trionfare era stata proprio una giovane diciottenne di nome Jasmine Paolini. Da quest’anno la competizione internazionale annuncia nuovamente il suo ingresso tra i campi di. Attese atlete da tutta Europa per contendersi il montepremi finale di 15 mila dollari. "Ildi livello fa tappa a Rimini – esordisce così Fabio de Santis, presidente delClub, ieri all’anteprima della competizione – . Si sta mettendo in moto un meccanismo brillante che sta procedendo molto bene.