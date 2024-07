Esodo estivo Lombardia da bollino rosso | traffico in aumento sulla SS 36 La superstrada rischia di trasformarmi in un imbuto infernale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’estate entra nel vivo ed è tempo di. Ferie sì, ma non per tutti. Per 694mila lombardi (10%) la vacanza è diventata un lusso: quasi la metà di chi non parte (41%) ha giustificato la rinuncia con ragioni di natura economica. Per i fortunati in partenza è bene tenere a mente la situazione delle principali arterie stradali, considerando che è in vista l'dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'Anas (Gruppo FS Italiane). Proprio allo scopo di facilitare la circolazionepropria rete stradale e autostradale Anas rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278).