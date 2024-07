Avetrana – Qui non è Hollywood la mini serie su Sarah Scazzi con Vanessa Scalera fa discutere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono trascorsi ben 14 anni da quando, nell’estate 2014, l’Italia intera si fermò per seguire la vicenda di, una 15enne scomparsa nel nulla ad, in provincia di Taranto. Uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia italiana, arriva sul piccolo schermo sotto forma di– Qui non èsarà disponibile quest’autunno sulla piattaforma streaming Disney +. E sembra già destinata a far- Qui non è: cosa c’è da sapere sulla- Qui non èè unache racconta il delitto di, in cui perse la vita la giovane, e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò.