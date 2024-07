alessio masi in concerto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Davanti a un panorama mozzafiato questa sera prosegue l’Orbetello Piano Festival la rassegna che porta il pianoforte in singolari location, trasformandole in palcoscenici d’eccezione per accogliere talentuosi artisti da tutto il mondo. Alle 21.30 la scogliera sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone accoglierà il pianoforte di, premio "Hermès per i Talenti" nel 2022, che eseguirà un programma con musiche di Chopin, Rota, Franck e Prokofiev. Siciliano, giovanissimo,è un pianista e compositore dalla grande creatività interpretativa.