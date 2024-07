Volley Europei 2026 | firmato a Bologna l’accordo tra Fipav e Cev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prima della gara amichevole di stasera tra Italia e Argentina, l’ultimo test match prima della partenza per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il presidente dellaGiuseppe Manfredi, e il presidente della Cev Aleksandar Boricic, hanno siglato il contratto relativo ai Campionatimaschili di pallavolo del, che l’Italia organizzerà con Bulgaria, Finlandia e Romania. In Italia si svolgeranno la gara inaugurale, un girone della prima fase, alcune gare valevoli per gli ottavi e quarti, ma soprattutto semifinali e finali.trae Cev SportFace.