Uscite Film Serie oggi 18 luglio 2024 su Netflix Prime Disney TIM

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 18 luglio 2024) Cosa esce suVideo,+ e TIM Vision? La prima e l’ultima piattaforma sono quelle che nella giornata di giovedì 18offrono ai propri abbonati nuovi contenuti. In particolare,aggiunge sul suo catalogo nuoviTV. Precisamente sono tre i titoli che vengono resi disponibili dal colosso dello streaming. Invece, TIM Vision ne aggiunge uno al suo catalogo. Per quanto riguarda le altre piattaforme, comeVideo e+,non ci sono novità. Cosa escesu, 18Leggi anche: A family affair su, come finisce: spiegazione finale Leggi anche: Trigger Warning sucome finisce: spiegazione del finale Ecco qui di seguito i titoli che vengono resi disponibili sul catalogo.