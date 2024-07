Max Angioni e la PFM che canta De André | i nuovi spettacoli dell’Estate in Fortezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 - Maxcon il suo nuovo lavoro “Anche meno” per ironizzare attraverso le domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita e la celebre Premiata Forneria Marconi, cheDenel suo concerto speciale “PFMDeAnniversary” a quarantacinque anni di distanza dal tour “Fabrizio Dee PFM in concerto”: saranno loro i protagonisti degli imperdibili appuntamenti di venerdì 19 e sabato 20 luglio, ore 21, allaMedicea di Arezzo nell’ambito dell’ “Estate in2024”. La rassegna è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).