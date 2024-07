Il meticciato colonizza lo sport fabbrica gioia e anticipa il futuro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2024) I nostri progenitori comuni sono africani. Appartengono all’unica specie non estinta, quella dell’homo sapiens, apparsa in Africa circa 200 mila anni fa e più tardi messasi in marcia,ndo il Pianeta, a cominciare dall’Europa, casa nostra. Il campionato europeo di calcio, appena conclusosi a Berlino, è sembrato una felice eco di quella trasmigrazione, così come lo erano stati i recenti europei di atletica leggera a Roma, come lo saranno tra pochi giorni le olimpiadi a Parigi. Il Continente NeroIl nostro sangue arriva dal Continente Nero, anche quello di chi detesta le persone di colore, forse soprattutto il loro, considerata la veemenza sospetta delle posizioni che assumono, forse compensatorie. Konrad Lorenz l’avrebbe chiamata aggressività intraspecifica, tra vicini.