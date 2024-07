Emergenza caldo Lavoratori a rischio | Bisogna garantire salute e sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Occorrecondizioni di lavoro sicure e sensibilizzare all’adozione di misure di prevenzione e tutela delle attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, assicurando l’operatività delle aziende e delle imprese, ma preservando ladelle lavoratrici e dei, attraverso l’adozione di un protocollo condiviso tra tutte le parti sociali". E’ quanto ribadito dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, raccogliendo le sollecitazioni e le richieste espresse dai sindacati Cgil Cisl e Uil in questi giorni, in relazione alle condizioni di lavori nel periodo estivo, con riferimento particolare alle categorie maggiormente esposte al calore.