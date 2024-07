Cinema sotto le stelle All’Eliseo questa sera spazio a ‘vite passate’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un biglietto per ilin omaggio ai primi dieci lettori che,, consegnerannopagina alla cassa dell’arena Eliseo alle 21. Oggi il film in cartellone è Past lives di Celine Song. Il film racconta la storia di Nora e Hae Sung (Moon Seung-ah e Seung Min Yim), due amici d’infanzia molto legati tra loro le cui strade si dividono quando la famiglia di Nora decide di emigrare dalla Corea del Sud in Canada. Crescendo in America, Nora (Greta Lee) riesce a coronare il suo sogno di scrivere per vivere e si trasferisce a New York. Nel frattempo Hae Sung (Teo Yoo) sta svolgendo la leva militare obbligatoria in Corea. Vent’anni dopo i due si incontrano e trascorrono insieme una settimana,in cui si ritroveranno ad affrontare nozioni come quella di amore e destino. L’iniziativa dei biglietti omaggio è valida perproiezione odierna.