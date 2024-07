Tamberi | Oro e ritiro? Firmo A Parigi il volto bello delle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancona, 17 luglio 2024 – Se ne parlava da tempo, ora è realtà: Gianmarcoè il nuovo testimonial della Regione. L’accordo è stato siglato ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello, alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, del direttore di ConfcommercioMassimiliano Polacco e del presidente di ATIMMarco Bruschini. "Per noi questo è un evento molto importante, siamo davvero onorati” afferma Acquaroli. “Gianmarco incarna perfettamente cosa vuol dire essere marchigiano. Sapersi rialzare dopo le ferite, per tornare più forti di prima, proprio come la nostra regione. Nonostante i terremoti e le alluvioni, ci siamo sempre rialzati e lui ha saputo fare altrettanto arrivano sul tetto del mondo”.