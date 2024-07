Questi Levi' s 501 in offerta sono i campioni del Prime Day per quanto riguarda l' abbigliamento maschile e no francamente non è una sorpresa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I's 501uno dei pochi autentici must-have dell', pantaloni che non scompariranno mai. Questo taglio classico, dal fascino perenne, ha un seguito di culto per un motivo ben preciso, nonché una schiera di fan celebri che vanno da Harry Styles a Tom Holland e Donald Glover, solo per citarne alcuni. Non sorprende quindi che questo paio di's 501 sia tra i prodotti più venduti dell'AmazonDay 2024. Ecco qui. 501 Original Fit€74.00, Amazon Pezzo forte dell'iconografia americana, un paio di's blu evoca (ta-dah) immagini del selvaggio West e della cultura dei cowboy, quella a cui ama attingere Pharrell Williams per Louis Vuitton. E se questo non è propriamente il tuo colore preferito - o se purtroppo la tua taglia non è tra quelle in promozione - non c'è problema, c'è un intero's Store su Amazon.