Marco Maddaloni svela i cachet percepiti durante i reality quanto ha guadagnato

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 17 luglio 2024)hapartecipando ai? Parla luile cifre esatte che ha percepito quando ha partecipato a Pechino Express, all’Isola dei famosi e al Grande Fratelloguadagnano i concorrenti dei vari? Questa è una domanda che in molti si fanno spesso,nelle scorse ore ha elencano con esattezza iche ha percepito luile sue esperienze televisive. Rispetto al passato isono diminuiti e non sono per tutti uguali, dipendono infatti dalla popolarità del personaggio che fa parte del cast. Ospite a Pop Podcast il noto campione di judo hato: “Se è vero o no che con isi guadagna bene? Dipende, io però posso dirti i miei, quelli che ho preso in ogni, quindi parlo per quella che è la mia esperienza.