Lavoro | Orlando ' Parlamento sciolga nodi jobs act evidenziati da Consulta'

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Nuovamente ladichiara l'incostituzionalità di un altro frammento delact, intervenendo su aspetti legati al reintegro nel caso di licenziamento per giustificato motivo. Peraltro, con una ulteriore sentenza pubblicata sempre ieri, la Corte interviene sul tema del licenziamento disciplinare e, pur non dichiarando l'incostituzionalità, mette in luce una necessaria interpretazione adeguatrice per riportare ilAct nell'alveo di quella civiltà giuridica sacrificata con scelte rivelatesi insostenibili. Già in altre occasioni la Corte Costituzionale non aveva mancato di sollecitare ilad intervenire per correggere le storture di quella riforma. Ed ila questo punto, comunque la si pensi nel merito, è tenuto a sciogliere iche laevidenzia e che non si possono più ignorare".