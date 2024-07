Il nuovo Museo della Moda dialoga con l’arte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il manto di corte riempie la sala da balloMeridiana a Palazzo Pitti. Lo ha creato Charles Frederick Worth per Donna Franca Florio, nel 1902, al suo debutto come Dama di CorteRegina Elena. È un capolavoro di raso di seta damascato bordato tutto intorno al lungo strascico da applicazione e ricami, e mostra come la silhouetteRegina di Palermo, come tutti chiamavano la bellissima nobildonna protagonistaBelle Époque, fosse proprio quella di una top model, alta e flessuosa. E questo spiega perché Gabriele D’Annunzio la chiamasse “l’Unica”.