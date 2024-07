Calciomercato Carrarese operazione con il Pisa | il ritorno è realtà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lavori in corso in casain attesa dell’inizio del campionato di Serie B. Il club è ambizioso e la dirigenza è in contatto sulper costruire una squadra all’altezza per disputare una stagione tranquilla. Laha perfezione l’affare per unimportante. “Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato, a titolo definitivo dalSporting Club 1909, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Zuelli. Serie B Serie B, caos diritti tv: le squadre rischiano un gravissimo danno economico Il classe 2001 è stato tra i protagonisti della promozione degli azzurri in Serie B ed uno dei cardini della mediana della formazione allenata da mister Antonio Calabro con trentacinque presenze all’attivo e tre goal.