Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 17 Luglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024): una nuova e sorprendente puntata della soap opera americana è pronta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. Beautiful: la trama di oggi, 17 luglio Thomas insisterà affinché Brooke gli creda e continuerà ad affermare di essere cambiato e di volere solo il bene della Hope For the Future, che non potrà salvarsi se lui non farà ritorno come capo stilista. Liam, convinto che Bill non sia innamorato davvero di Sheila, avrà un nuovo confronto con suo padre. Hope, convinta anche da Steffy, comincerà a pensare che sia necessario accettare Thomas di nuovo al suo fianco ma solo per salvare la sua collezione.